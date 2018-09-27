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Санкции в отношении России

В Минфине считают, что Запад вряд ли будет вводить санкции в отношении госдолга РФ

Глава департамента ведомства Константин Вышковский отметил, что министерство до конца года будет избегать избыточного давления на рынке
Здание Министерства финансов РФ Владимир Гердо/ТАСС
Здание Министерства финансов РФ
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Минфин России считает маловероятным введение санкций в отношении государственного долга РФ, рассказал в интервью агентству Reuters глава департамента госдолга и государственных финансовых активов министерства Константин Вышковский.

"Мой личный аргумент, почему я надеюсь, что такого решения [о введении санкций против госдолга] не будет, - ограничения на государственный долг будут означать ограничения для федерального бюджета финансировать, в том числе, и социальные расходы, - рассуждает Вышковский. - А наши заокеанские коллеги несколько раз повторяли, что санкции не должны быть направлены против российских граждан".

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По мнению собеседника агентства, доля иностранных инвесторов в ОФЗ сохранится на текущем уровне после летней распродажи российских госбумаг на фоне опасений ужесточения санкций США. "Четверть рынка - примерно так и останется до прояснения ситуации с санкциями. Кто боялся, тот уже продал", - сказал Вышковский, добавив также, что в случае введения запрета на сделки с российским госдолгом иностранцев смогут заменить российские инвесторы.

Говоря о планах Минфина по займам на внутреннем рынке, Вышковский отметил, что министерство до конца года будет избегать избыточного давления на рынке. "Мы займем в этом году столько, сколько сможем занять без избыточного давления на рыночные котировки. И какой-то трагедии, проблемы в том, если это будет меньше, чем остаток программы, просто нет", - сказал чиновник.

С начала года Минфин привлек на внутреннем рынке 892 млрд рублей. Чтобы полностью исполнить программу, Минфину нужно занять еще 683 млрд рублей, или 43% от общего объема плана.

Санкционные опасения

На рубль и ОФЗ в апреле и августе оказывали давление очередные санкции и опасения введения новых ограничений со стороны США в адрес РФ. Так, в апреле "Русал" подпал под санкции США вместе с рядом других компаний, в том числе связанных с Олегом Дерипаской. Курс доллара с начала года по 1 августа вырос к рублю на 8,4%. При этом практически весь этот рост - около 8,2-8,3% произошел в начале апреля, когда США ввели новые санкции против России.

Позже в августе санкционное давление на рубль продолжилось, только за август курс доллара к рублю подскочил еще на 7,9%, а с 3 по 10 сентября подорожал еще на 4,6%. В частности, 27 августа начали действовать очередные ограничения США в отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Новые санкции подразумевают запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию национальной безопасности, а также на поставки электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли. Однако опасения финансистов вызывают возможные ноябрьские санкции, в числе которых предполагается фактический запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель (касается только новых выпусков).

Теги
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