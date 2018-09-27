Кудрин подтвердил возможность назначения Орешкина главой Центра стратегических разработок

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин подтвердил возможность назначения министра экономического развития Максима Орешкина председателем совета Центра стратегических разработок (ЦСР).

Ранее об этом сообщила газета РБК со ссылкой на источники, близкие к ЦСР, и собеседника в финансово-экономическом блоке правительства. Источники ТАСС, близкие к ЦСР, также подтвердили эту информацию.

"Действительно, у нас некоторая смена в руководстве ЦСР планируется, поскольку в связи с моим переходом на работу в Счетную палату я объявил, что оставлю пост председателя совета фонда, совета директоров фонда. И, может быть, сейчас рассматривается вариант перехода на эту позицию Орешкина. Мне кажется, это будет очень сильный и интересный инструмент в руках Минэкономразвития для решения и разработки новых программ", - сказал Кудрин в эфире телеканала "Россия 24".

Смена руководства ЦСР изменит характер работы организации, она переориентируется на выполнение заказов правительства, напомнил Кудрин.

О ЦСР

Центр стратегических разработок был создан в 1999 году по поручению Владимира Путина, который тогда возглавлял правительство, как площадка для разработки программы развития на ближайшее десятилетие. Работой ЦСР руководили нынешние глава Сбербанка Герман Греф (министр экономического развития в 2000-2007 годах), член Совета Федерации, зампред совета ЦСР Дмитрий Мезенцев и вице-премьер Дмитрий Козак.

После разработки "Стратегии-2010" цели и задачи ЦСР были скорректированы - он переключился на отраслевые и региональные стратегии.

В мае 2017 года ЦСР представил стратегию развития России на 2018-2024 годы, разработанную по поручению президента РФ Владимира Путина и под руководством Алексея Кудрина.