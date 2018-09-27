Медведев: одна из задач кабмина - рост пенсий выше инфляции

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Одна из основных задач правительства на ближайшие шесть лет - обеспечить рост пенсий в России выше инфляции.

Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании кабмина по основным направлениям деятельности правительства до 2024 года.

"Одна из основных наших задач - это рост пенсий выше инфляции, что является национальной целью. Все деньги от повышения пенсионного возраста должны пойти именно на решение этой задачи, это должно позволить уже с января следующего года увеличивать пенсии на 1 тыс. рублей в год, с тем, чтобы к 2024 году пенсия составила 20 тыс. рублей", - сказал Медведев.

Премьер-министр добавил, что дополнительные пенсионные средства граждан будут формироваться в ходе реализации плана по формированию индивидуального пенсионного капитала, а правительство будет вырабатывать стимулы для создания и развития корпоративных пенсионных систем. Кроме того, по словам Медведева, необходимо провести большую работу по дальнейшей защите прав работников предпенсионного возраста и их поддержке на рынке труда.

"В том числе планируется увеличить максимальный размер пособия для этой категории граждан по безработице уже с 1 января следующего года", - отметил глава кабмина.

Медведев напомнил, что в среду депутаты Госдумы одобрили поправки в пенсионное законодательство, предусматривающие сохранение разницы пенсионного возраста между женщинами и мужчинами в 5 лет, льготы для людей пенсионного возраста, которые были предложены в обращении президента России Владимира Путина.