Глава Дагестана: мост на границе России и Азербайджана расширит сотрудничество стран

МАХАЧКАЛА, 27 сентября. /ТАСС/. Автомобильный мост через реку Самур на российско-азербайджанской границе расширит сотрудничество между странами. Об этом заявил в четверг глава Дагестана Владимир Васильев в ходе круглого стола "Укрепление сотрудничества в области транспорта и транзитных перевозок" в рамках Российско-азербайджанского межрегионального форума в Баку.
"У нас прошла встреча с коллегой из Азербайджана по этой теме. Уверен, что мост расширит наше сотрудничество. Его можно назвать мостом дружбы и развития", - приводит слова Васильева пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана.
"Обменявшись мнениями, мы решили, что сделаем все, чтобы это стало реальностью уже в ближайшее время. Тем более что определенный путь в этом направлении уже пройден", - добавил Васильев.
Сроки строительства
Строительство автомобильного моста через реку Самур на российско-азербайджанской границе в Дагестане началось в октябре 2017 года.
По данным пресс-службы ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Каспий" Росавтодора, решение о строительстве нового моста приняли в соответствии с соглашением между правительствами двух соседних государств, подписанным 13 сентября 2013 года.
Новый мост длиной 325 м, который планируется достроить в 2019 году, заменит существующий, построенный в 1957 году. Стоимость его строительства - 1,2 млрд рублей, Россия и Азербайджан профинансируют проект "пятьдесят на пятьдесят". Также с российской стороны строится пешеходный переход.