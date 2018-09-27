Власти Краснодарского края поддержат строительство трассы Джубга - Сочи в формате ГЧП

КРАСНОДАР, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края готовы поддержать проект строительства новой дороги из поселка Джубга в Сочи в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) и подключиться к поиску инвесторов, сообщил журналистам в четверг губернатор края Вениамин Кондратьев.
"Безусловно, если такое решение будет принято, и инвесторы включатся в строительство трассы Джубга - Сочи, то это будет первый в стране насколько масштабный проект в дорожной сфере, реализуемый в рамках государственно-частного партнерства. Краснодарский край, со своей стороны, готов оказать инвесторам максимальную поддержку, а также готов подключиться к непосредственному поиску инвесторов", - сказал Кондратьев.
По его словам, современная транспортная артерия на черноморском побережье необходима региону. "Для развития нашего региона, его экономики, это строительство, безусловно, может стать одним из важнейших", - добавил губернатор.
Ранее сообщалось, что строительство дороги Джубга - Сочи вошло в список проектов, предложенных для инвестиций бизнесу. Ранее Минтранс оценил проект в 1,2 трлн руб., стоимость предполагалось, что длина трассы составит 119,5 км, а расчетная скорость движения - 120 км/ч.
В настоящее время единственная автомобильная дорога, соединяющая Сочи с другими регионами России - трасса А-147 Джубга - Сочи - граница с Абхазией. Из-за постоянно растущего трафика машины могут стоять на подъезде к курорту по несколько часов, пробки растягиваются на десятки километров.