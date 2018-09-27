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Товарооборот Нижегородской области и Чехии достиг рекордных $151 млн

Губернатор региона сообщил, что Чехия вышла на 11 место среди стран-партнеров области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сентября. /ТАСС/. Товарооборот Нижегородской области и Чехии достиг показателя в $151 млн и продолжает расти. Об этом в четверг сообщил журналистам глава региона Глеб Никитин по итогам встречи с послом Чехии в России Витезславом Пивонькой.

"Чешская республика является одним из основных наших экономических партнеров. По итогам 2017 года объем торгово-экономического сотрудничества вырос почти в 2,5 раза, достигнув рекордного показателя в $151 млн", - сказал Никитин.

Также губернатор отметил, что за первое полугодие текущего года товарооборот с Чехией вырос в 1,5 раза по отношению к аналогичному периоду 2017 года, благодаря чему Чехия вышла на 11 место среди стран-партнеров региона.

"Нижегородская область - это первый регион страны, который я посещаю в статусе посла. Цель моего визита - не только поиск новых проектов для наших предприятий, но и налаживание отношений в культуре и образовании, в частности, по обмену студентами", - сказал журналистам посол Чехии.

Теги
ЧехияРоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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