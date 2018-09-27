Сербия и Россия договорились о сотрудничестве в сфере информационных технологий

БЕЛГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович обсудил со специальным представителем президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрием Песковым укрепление сотрудничества между двумя странами в сфере инноваций и цифровой экономики. Об этом сообщила в четверг пресс-служба сербского министра.

Сообщается, что собеседники "договорились о более тесном сотрудничестве и выразили готовность в будущем развивать взаимодействие в области инноваций и дигитализации, интегрировать инновационные экосистемы двух государств". "Достигнута договоренность о сотрудничестве сербских и российских высокотехнологических стартапов с перспективой выхода большого числа российских компаний на рынок Сербии, а также сотрудничество университетов двух государств в области инноваций и исследований", - говорится в сообщении.

Песков призвал сербские компании активнее выходить на российский рынок, а также участвовать в конкурсах, которые организовывает российская сторона. Он также выразил удовлетворение тем, что такие крупные российские компании как "Яндекс" уже представлены в Сербии и выразил надежду, что вскоре в этой стране начнут работу "Касперский" и Mail.ru Group.

В ходе встречи представитель президента принял приглашение посетить Сербию, чтобы лично оценить усилия сербской стороны по внедрению высоких технологий.

Онлайн-сервис по заказу такси "Яндекс.Такси" стал доступен в Белграде с 5 июня. Перед запуском сервиса компания договорилась с правительством Сербии и создала подробную карту Белграда и некоторых других сербских городов. Приложение также переведено на сербский язык.