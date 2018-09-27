McDonald’s откажется от искусственных консервантов и красителей в бургерах

ТАСС, 27 сентября. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s объявила об отказе от использования искусственных консервантов, красителей и ароматизаторов при приготовлении бургеров в США. Изменения коснутся 14 тыс. ресторанов на территории Соединенных Штатов, говорится в релизе, опубликованном на сайте сети в четверг.
"Мы знаем, насколько важно качество для наших клиентов, и это позитивное изменение показывает нашу приверженность изменениям в соответствии с запросами клиентов и к улучшению работы McDonald’s", - заявил президент американского подразделения компании Крис Кемпзински.
Консервант останется только в маринованных огурцах, от которых клиент сможет отказаться при заказе бургеров, в состав которых они входят.
McDonald’s - американская корпорация, крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания. Первый в России ресторан McDonald's открылся 31 января 1990 года в Москве на Пушкинской площади, для его работы было создано совместное советско-канадское предприятие.