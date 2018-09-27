Россия и Пакистан будут сотрудничать по проекту морского газопровода

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский и заместитель министра энергетики Пакистана Шер Афган-Хан подписали меморандум о взаимопонимании между министерствами энергетики РФ и Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в сфере реализации проекта морского трубопровода.

Как сообщает российское Минэнерго, документ предполагает оказание всесторонней поддержки проекту морского трубопровода, по которому газ с месторождений на территории Ирана будет поставляться потребителям в Пакистане и Индии.

В меморандуме предусмотрено определение уполномоченных организаций, через которые будет вестись поддержка проекта, в том числе при разработке технико-экономического обоснования - определении ресурсной базы, конфигурации и маршрута газопровода.

Замглавы Минэнерго РФ отметил, что о подписании документа предстоит проинформировать коллег из Ирана и Индии. "Думаю, это создаст дополнительные условия для того, чтобы такой же документ нами был подписан с индийской стороной", - сказал Яновский.

Он подчеркнул, что взаимодействие России и Пакистана в отраслях ТЭК не ограничивается проектом морского трубопровода: в частности, ведутся консультации по проекту газопровода "Север-Юг". По словам Яновского, перспективным направлением взаимодействия может стать проект поставок СПГ на рынок Пакистана, в стадии проработки также находится межправсоглашение о поставках нефтепродуктов из России в Пакистан. Кроме того, интерес к пакистанскому рынку проявляют российские электроэнергетики.

Газопровод Иран-Пакистан-Индия

Планы по строительству газопровода из Ирана в Индию через территорию Пакистана возникли еще в 1995 году. Однако в 2013 году проект был заморожен из-за санкций против Ирана.

При этом Иран уже построил участок трубопровода протяженностью 900 км, проходящий по его территории. И сейчас дело за Пакистаном, который должен был уже давно закончить строительство своего участка в 700 км. Еще в 2014 году в Тегеране было объявлено об отправке в Исламабад официальной делегации, которая бы смогла способствовать реализации проекта. Однако сделать это тогда не удалось.

"Газпром" также ранее заявлял об интересе к проекту, но проблемы безопасности снижают привлекательность проекта.