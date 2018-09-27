Шесть роботов займутся сортировкой багажа в аэропорту Домодедово

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Первый роботизированный склад временного хранения багажа появился в московском аэропорту Домодедово. Как сообщила в четверг пресс-служба аэропорта, тестирование новой системы находится на стадии завершения.

"Роботизированный склад хранения багажа находится в новом сегменте терминала. Он состоит из 12 трехметровых стеллажей. Между ними по специальным рельсам со скоростью 14 км/ч передвигаются шесть роботов. "Стальные руки" перемещают сумки на поддонах, которые оснащены микрочипами", - говорится в сообщении.

По данным аэропорта, на поиск нужного лотка у роботов уходит около двух минут. После этого робот доставляет сумку пассажира к месту комплектации рейса. Автоматизация системы сортировки обеспечивает повышение сохранности и точности доставки багажа на борт самолета, доставка каждой сумки на отдельном поддоне практически исключает риск потери или повреждения вещей пассажиров, отметили в пресс-службе.

Общая длина багажной ленты в автоматической системе сортировки багажа составляет более 15 км. Лотки с багажом движутся по ней со скоростью до 1,5 м/с.