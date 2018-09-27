Глава комитета Госдумы: реновация жилья сейчас возможна только в пяти субъектах РФ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Всего пять регионов России в настоящее время готовы к возможной реализации программ реновации жилого фонда на своей территории.
Об этом в четверг на пресс-конференции с журналистами сообщила председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская ("Справедливая Россия").
"По крайней мере, сейчас это Уфа, там архитектурное сообщество хочет реновацию, Санкт-Петербург. Уверена, что Казань не заставит долго ждать. Судя по настроениям главного архитектора Ярославской области, он тоже инициирует законопроекты, которые необходимы для осуществления проекта. Ленинградская область - тоже", - сказала Хованская.
При этом депутат подчеркнула, что Московская область, по ее мнению, не готова к реновации, так как не выполнила план по ликвидации аварийного жилья.
Ранее сообщалось, что 19 сентября Хованская и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о реновации жилищного фонда в регионах России. Проект направлен на предотвращение возникновения аварийного жилищного фонда и предоставит право регионам за счет бюджетных средств реализовывать программы реновации жилья.