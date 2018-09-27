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Северный Кавказ

Три крупных медицинских центра планируют открыть в Карачаево-Черкесии в 2018 году

Глава республики отметил, что дальнейшему развитию региона будет способствовать участие в нацпроекте "Здравоохранение"

ЧЕРКЕССК, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) при поддержке федерального правительства в 2018 году планируют открыть в регионе три крупных медицинских центра, сообщила в четверг пресс-служба главы и правительства КЧР.

"Благодаря поддержке правительства в этом году нам удалось сделать колоссальный шаг вперед в развитии системы здравоохранения республики, особенно в вопросе поддержки материнства и детства. В этом году мы сдаем в эксплуатацию сразу три крупных лечебных учреждения, аналогов которым в республике раньше не было", - цитирует пресс-служба главу республики Рашида Темрезова по итогам встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

По данным пресс-службы, в регионе в 2018 году построены и подготовлены к работе многопрофильная детская больница на 245 мест, онкологический центр с возможностью проведения лучевой терапии, а также новый диагностический блок республиканского перинатального центра. В 2019 году в Черкеске планируется открыть детскую поликлинику на 450 мест.

Глава КЧР добавил, что дальнейшему развитию региона будет способствовать участие Карачаево-Черкесии в нацпроекте "Здравоохранение".

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Медведев, Дмитрий АнатольевичТемрезов, Рашид БориспиевичРоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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