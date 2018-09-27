Калининградские власти предложили упростить участие бизнеса в закупках медтехники

КАЛИНИНГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Калининградской области предложили упростить порядок участия малого и среднего бизнеса в торгах по закупкам медтехники и изделий медицинского назначения. С инициативой выступил в четверг министр здравоохранения региона Александр Кравченко на заседании межведомственного координационного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ по развитию производства медицинских изделий, сообщила пресс-служба областного правительства.
"Необходимо существенно упростить порядок участия субъектов малого и среднего бизнеса в торгах, лишить возможности заказчиков предъявлять завышенные требования к участникам закупок. Безусловно, инициатива сокращения требований к предоставляемому пакету документов для закупок не должна приводить к рискам поставки некачественных товаров, работ и услуг, поскольку здесь речь идет об интересах людей", - сказал Кравченко, слова которого приводит пресс-служба.
Министр сообщил, что в 2017 году регион совершил более 12 тыс. закупок соответствующей техники и изделий. Общая начальная максимальная цена контрактов превышала 4,3 млрд рублей, за счет обеспечения конкурентности торгов экономия составила около 9%.
За девять месяцев текущего года проведено более 8 тыс. закупок на общую сумму начальных максимальных цен контрактов более 3,3 млрд а рублей. Экономия по результатам торгов за этот период составила около 10%.
Доля закупок продукции отечественного производства в общем объеме закупаемых медицинских изделий на территории Калининградской области выросла на 15% после принятия правительством России соответствующего постановления в 2015 году, добавил Кравченко.