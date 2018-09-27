Поезда с декабря начнут ходить из Казани в Ташкент и Минск

КАЗАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Два новых международных маршрута свяжут Казань с Ташкентом и Минском после обновления графика на железных дорогах России в декабре текущего года. Об этом в четверг сообщается на сайте Российских железных дорог (РЖД).

"Поезд № 303/304 из Ташкента начнет еженедельно ходить в Казань через Дружинино с вводом нового графика. Еженедельно будет приходить в Татарстан и поезд из Беларуси. Маршрут от Казани до Минска проложен необычно: через Ульяновск, Сызрань, Пензу, Ряжск, Тулу, Сухиничи, Смоленск, и это открывает возможность добраться без пересадки еще до нескольких российских регионов", - отмечается в сообщении.

В прошлом году Казань получила международный рейс в Алма-Ату. На поезде по этому маршруту пассажиры могут добраться до Астаны (Казахстан) и Бишкека (Киргизия).