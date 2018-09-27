Крым может не освоить более 1 млрд рублей по целевой программе развития в 2018 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Республика Крым по итогам 2018 года рискует не освоить более 1 млрд рублей по линии федеральной целевой программы социально-экономического развития региона. Об этом журналистам в четверг сообщил вице-премьер республики Виталий Нахлупин, отвечающий за реализацию программы.
"У нас немногим более 1 млрд [рублей] - действительно те объекты, которые стоят в рисковой зоне [по освоению средств на их реализацию]. Задача, которая поставлена главой Крыма, - максимально освоить деньги, максимально добиться эффективности программы и максимально до 15 декабря отчитаться, что программа выполнена", - сказал Нахлупин.
Республика по итогам 2017 года не освоила более 6 млрд рублей по ФЦП, уровень исполнения программы составил около 87%.
Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что в четверг власти региона "обсуждали риски несвоевременного освоения средств федерального бюджета, предусмотренных в 2018 году на реализацию мероприятий ФЦП". "Считаю, чтобы избежать рисков, необходимо правильно составлять документы технического задания, а также усилить контроль заказчиков на объектах ФЦП", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что Крым в 2018 году получил около 75 млрд рублей на реализацию мероприятий федеральной целевой программы социально-экономического развития полуострова, что на 40% больше, чем в прошлом году. В 2017 году в рамках ФЦП региону выделили более 53,5 млрд рублей.
О Федеральной целевой программе
ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года была принята в августе 2014 года и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру региона. В середине июля 2015 года куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ. Главными объектами финансирования остаются жизненно важные для Крыма инфраструктурные проекты: федеральная автотрасса "Таврида", автоподход к Крымскому мосту, объекты энергетики, образования и здравоохранения.
В этом году в Крыму строительно-монтажные работы проведут по 122 объектам ФЦП, планируется ввод в эксплуатацию 39 объектов.