Крым может не освоить более 1 млрд рублей по целевой программе развития в 2018 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Республика Крым по итогам 2018 года рискует не освоить более 1 млрд рублей по линии федеральной целевой программы социально-экономического развития региона. Об этом журналистам в четверг сообщил вице-премьер республики Виталий Нахлупин, отвечающий за реализацию программы.

"У нас немногим более 1 млрд [рублей] - действительно те объекты, которые стоят в рисковой зоне [по освоению средств на их реализацию]. Задача, которая поставлена главой Крыма, - максимально освоить деньги, максимально добиться эффективности программы и максимально до 15 декабря отчитаться, что программа выполнена", - сказал Нахлупин.

Республика по итогам 2017 года не освоила более 6 млрд рублей по ФЦП, уровень исполнения программы составил около 87%.

Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что в четверг власти региона "обсуждали риски несвоевременного освоения средств федерального бюджета, предусмотренных в 2018 году на реализацию мероприятий ФЦП". "Считаю, чтобы избежать рисков, необходимо правильно составлять документы технического задания, а также усилить контроль заказчиков на объектах ФЦП", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.