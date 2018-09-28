Контейнеровоз Maersk прибывает к причалам "Петролеспорта"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Контейнеровоз Maersk Line - VENTA Maersk - прибывает в порт Санкт-Петербурга к причалам АО "Петролеспорт" (входит в группу Global Ports), свидетельствуют данные сайта marinetraffic.com.

23 августа контейнеровоз VENTA Maersk перешел из Владивостока (Владивостокского морского рыбного порта) на контейнерный терминал ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, входит в группу Global Ports). Оттуда 25 августа судно ушло в южнокорейский порт Пусан. Из Пусана контейнеровоз вышел 28 августа. Пройдя по Северному морскому пути (СМП) судно 22 сентября прибыло в немецкий Бремерхафен и теперь приближается к Санкт-Петербургу.

В результате полный проход по СМП от российского порта на Японском море в российский порт на Балтике занял у VENTA Maersk 28 суток. По оценкам экспертов, если бы судно шло полным ходом (стандартными 22-23 узлами), а не 12 - 14 узлами, как это было на протяжении всего маршрута, контейнеровоз дошел бы до конечной точки за 17-18 суток.

Судно вместимостью 3,6 тыс. TEU перевезло порядка 700 сорокафутовых рефконтейнеров (1,4 тыс. TEU) и порядка 600 TEU различных ТНП и электроники из Пусана в Бремерхафен.

VENTA Maersk - первый в мире контейнеровоз, который прошел из Азии в Европу по СМП. Маршрут через Арктику, открывающийся для регулярного судоходства благодаря таянию льдов, короче традиционного пути через Суэцкий канал на две недели, однако он значительно дороже, поскольку судам необходимо сопровождение атомных ледоколов. Ранее в Maersk говорили, что пока для компании это лишь тест с целью изучить возможности использования такого маршрута и собрать данные.