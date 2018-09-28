Набсовет Мосбиржи признал нецелесообразной выплату в 2018 году промежуточных дивидендов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Совет директоров Московской биржи признал нецелесообразной выплату в 2018 году промежуточных дивидендов и дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет, сообщается в материалах биржи.

"Признать нецелесообразной выплату ПАО "Московская Биржа" в 2018 году промежуточных дивидендов и дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет", - говорится в материалах.

Биржа выплачивала промежуточные дивиденды впервые в истории торговой площадки в первом полугодии 2017 года.

Глава компании Александр Афанасьев ранее пояснял, что промежуточная выплата дивидендов удобна акционерам и снижает волатильность цены акций в дату дивидендной отсечки.

Дивидендная политика, утвержденная наблюдательным советом Московской биржи в декабре 2015 года, предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 55% от чистой прибыли. При этом по итогам 2016 года компания направила на выплату дивидендов 69,4% от чистой прибыли (17,5 млрд рублей). За 2017 год биржа выплатила дивиденды в размере 89% от чистой прибыли - 18,12 млрд рублей.