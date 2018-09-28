В Саксонии одобрили укладку еще одного отрезка Eugal для газа из "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 28 сентября. /ТАСС/. Власти федеральной земли Саксония выдали окончательное разрешение на укладку по территории региона части газопровода Eugal для поставок газа из газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщается в опубликованном в пятницу пресс-релизе компании Gascade Gastransport GmbH, которая занимается реализацией проекта.

Речь идет о так называемом южном участке Eugal в Саксонии протяженностью 54 км - от коммуны Райнсберг до Дойчнойдорфа на границе с Чехией. Как отмечается, строительство начнется на следующей неделе. "Укладку всего саксонского отрезка Eugal предполагается осуществить до конца 2019 года", - говорится в пресс-релизе.

Ранее в Саксонии было одобрено строительство северного участка трубопровода протяженностью 52 км - от коммуны Шенфельд на севере земли до города Вильсдруф.

17 августа разрешение на строительство самой длинной части - протяженностью в 272 км - газопровода Eugal одобрили власти Бранденбурга. Всего магистраль протянется от местечка Любмин, где находится точка выхода на берег газопровода "Северный поток", до Чехии на 480 км.

Строительство двух ниток газопровода Eugal планируется завершить в конце 2020 года. Он будет пролегать в Германии через земли Мекленбург - Передняя Померания и Саксония.