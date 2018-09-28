Глава РВК: проекты по беспилотным автомобилям активно развиваются в России

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Проекты по беспилотным автомобилям и системы управления беспилотными транспортными средствами активно развиваются в России, сказал в интервью ТАСС генеральный директор АО "Российская венчурная компания" (РВК) Александр Повалко.

"В России довольно активно развиваются отдельные проекты по беспилотным автомобилям и системам управления беспилотниками. РВК является оператором масштабного проекта Технологические конкурсы НТИ Up Great. Один из них - "Зимний город" - посвящен созданию беспилотника, способного передвигаться в условиях зимнего города, со сниженной видимостью, с особенностями, связанными с качеством дороги. 27 команд подали заявки на участие в этом конкурсе. То есть, эта тема очень живо развивается как раз в части технологических разработок", - сказал он.

В тоже время Повалко отметил, что "пока мы не готовы принять решения, связанные с признанием того, что такого рода автомобили могут жить в городе вместе с обычными автомобилями, с пешеходами и так далее".

Ранее РВК опубликовала исследование о том, что беспилотные автомобили к 2025 году займут 40% мирового рынка легковых машин.

"В рамках НТИ у нас уже есть нормативные дорожные карты, то есть планы по разработке и принятию нормативно-правовых актов, которые должны снять барьеры, блокирующие развитие новых рынков. Пока процесс идет непросто. Но когда мы научимся эти барьеры убирать, произойдет стремительный скачок. Это как, если помните, англичане, когда разработали и разрешили у себя технологию ЭКО, то стали владельцами этой технологии для всего мира", - пояснил Повалко.

АО "РВК" - государственный фонд фондов, один из институтов развития венчурной отрасли России. Основные цели деятельности РВК - стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций проектного офиса НТИ.