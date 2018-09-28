Источник: у ВТБ и "Согаза" возникли разногласия по цене сделки по объединению страховщиков

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. У ВТБ и "Согаза" в финальной части согласования условий сделки по объединению страховых бизнесов возникли разногласия по цене, сообщил ТАСС источник, близкий к группе ВТБ. По его словам, речь идет о разнице оценок в несколько миллиардов рублей, из-за этого подписание документов может сдвинуться на две недели.

Закрытие сделки ожидается в ближайшее время, сейчас идет финальный этап подготовки, заявил ТАСС представитель "Согаза". "О сделке будет объявлено после подписания соответствующего договора", - сказал он. Финальный этап - это и есть окончательная цена, утверждает источник ТАСС, структура сделки уже согласована. Глава ВТБ Андрей Костин ранее говорил, что ВТБ получит 10% в объединенной компании и прибыль от сделки в десятки миллиардов рублей.

Дедлайн решения вопроса - до середины октября, уточнил источник ТАСС. При этом Костин говорил ранее, что юридические документы будут подписаны в сентябре, а сделка закрыта до конца года.

Договоренности по цене должны быть достигнуты давно, до публичного объявления о планируемой сделке, сомневается источник ТАСС. Оно произошло в конце мая - соглашение о продаже компании "ВТБ страхование" "Согазу" стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме. При подписании соглашения было объявлено, что объединенная компания будет работать под брендом "Согаз" и станет крупнейшим игроком на страховом рынке за всю его историю с суммарными активами 550 млрд рублей.

Сейчас в компаниях идут интеграционные процессы, говорит один из собеседников ТАСС, - регулярно собираются рабочие группы из сотрудников обеих компаний, которые обсуждают перевод сотрудников и переход портфеля.

Пока не получено официальное одобрение сделки от Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В пресс-службе ведомства ТАСС сообщили, что "со всеми документами, поступающими в ведомство, вы можете ознакомиться на официальном сайте ФАС", при этом решение об одобрении сделки на сайте ведомства не опубликовано.

Замглавы ведомства Андрей Кашеваров говорил в начале июня, что ответ по сделке ФАС даст в течение двух недель. Костин сообщал об устном согласии главы ФАС Игоря Артемьева.

ВТБ продает страховой бизнес полностью - под контроль "Согаза" также перейдут страховщик жизни и ОМС группы ВТБ, они будут объединены с соответствующими профильными компаниями группы "Согаза".