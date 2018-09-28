Эрдоган: Турция и Германия не откажутся от газа из РФ, чтобы не заморозить свое население

ТАСС, 28 сентября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель объяснили лидеру США Дональду Трампу, почему Анкара и Берлин не могут отказаться от российского газа. Об этом турецкий лидер рассказал журналистам по возвращении из Нью-Йорка, где он принял участие в ГА ООН, пишет газета Sabah .

"Трамп на недавнем саммите НАТО в Брюсселе заявил участникам: "Все вы кормите Россию", а Германия платит столько-то РФ [за газ]. О нас [Турции] он не говорил, продемонстрировал учтивость", - сказал Эрдоган.

Он, однако, отметил, что "не удержался от ответа" Трампу. "Мы покупаем у России 50% газа, если мы не будем этого делать, наши граждане замерзнут зимой", - сказал Эрдоган американскому лидеру. После этого, со слов турецкого президента, появилась Меркель, которая также заявила главе США, что ФРГ "покупает 38% газа у РФ, и не может заморозить своих людей".

"Наша позиция в отношении санкций [со стороны США и касающихся углеводородов] ясна. Мы не откажемся от закупки стратегических продуктов", - указал Эрдоган.