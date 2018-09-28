Стоимость платной скоростной автотрассы Москва-Казань оценивается в 550 млрд рублей

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Стоимость строительства скоростной платной автотрассы Москва-Казань составит около 550 млрд рублей, сообщил журналистам первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

"Стоимость проекта дороги Москва-Казань - порядка 540-550 млрд рублей, из которых не менее 30% составят частные инвестиции", - сказал Алафинов. Он пояснил, что речь идет об отрезке без учета строительства дороги в обход Тольятти, которая имеет самостоятельное транспортное значение и рассматривается как отдельный проект.

Построить трассу планируется в ближайшие шесть лет. "Сомнений в возможности реализации этого проекта, при условии, если начнем очень оперативно, уже буквально с конца декабря в активной фазе, не возникает", - отметил Алафинов.

Он пояснил, что у госкомпании "Автодор", которая в начале октября приступит к проектированию автотрассы Москва-Казань, уже есть опыт создания похожей трассы - М-11, соединяющей Москву и Санкт-Петербург. Стоимостные параметры и объемы вложений определены, протяженность трасс схожа, отметил первый замглавы Минтранса.

Участок автомобильной дороги Москва - Нижний Новогород - Казань протяженностью 729 км включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и является частью создаваемого коридора Европа - Западный Китай. Еще одним проектом, включенным в этот коридор, является обход города Тольятти с мостовым переходом через Волгу, который оценивается в более чем 87 млрд рублей.