Украинское правительство отсрочило до середины октября повышение цен на газ для населения

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Кабинет министров Украины снова отложил принятие решения о повышении цен на газ для населения, на котором настаивает Международный валютный фонд (МВФ). Об этом агентству УНН сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Василий Рябчук.

"Продолжили ПСО [действие специальных обязательств для "Нафтогаза Украины"] до 18 октября", - сказал он по итогам закрытого заседания правительства в пятницу.

Ранее такое решение кабмин принял в связи с тем, что переговоры с МВФ о приведении цены на природный газ до уровня импортного паритета еще не завершены. Таким образом, цена газа для населения пока останется на уровне 6958 гривен (около $250) за 1 тыс. куб. м.

Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев 18 сентября по итогам визита на Украину миссии МВФ заявил, что во время переговоров стороны достигли предварительной договоренности о повышении цен на газ в стране, чтобы получить очередной кредитный транш. По информации украинских СМИ, такое повышение могло составить 23,5% с октября.

Последний меморандум о сотрудничестве с МВФ Украина подписала в марте 2015 года. В течение четырех лет Фонд обещал выделить Украине $17,5 млрд. В рамках этой программы украинское правительство получило уже четыре транша на общую сумму $8,7 млрд. Последний из них 5 апреля 2017 года на сумму $1 млрд. Украинская сторона заявила, что рассчитывает на получение очередного транша от МВФ осенью этого года. Киев рассчитывает на сумму не менее $2 млрд.

Среди основных требований Фонда - повышение цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, тогда как правительство Украины считает такое резкое повышение неоправданным. Кабинет министров должен был повысить цену на газ для населения еще весной текущего года, но не сделал этого. МВФ ранее также неоднократно выражал недовольство в связи с недостаточными мерами украинских властей по искоренению коррупции.