Доля возобновляемой энергии в балансе Ульяновской области к 2030 году может составить 30%

ГАМБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство Ульяновской области, где в этом году запустили первый в стране ветропарк мощностью 35 МВт, ставит задачу к 2030 году довести долю генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе региона до 30%, сообщил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, выступая на выставке WindEurope 2018.

"В целом общее количество обеспеченных хорошим ветровым потенциалом площадок позволяет нам построить ветропарки суммарной мощностью не менее 1 ГВт и решить сверхамбициозную задачу - до 2030 года получить 30% генерации из возобновляемых источников энергии", - сказал он.

Сейчас в области начато строительство второго ветропарка мощностью 50МВт, который строят в консорциуме госкорпорация "Роснано", российская "дочка" финской Fortum и правительство Ульяновской области. По словам главы региона, ветротурбины нового парка начнут вырабатывать электроэнергию уже в первой половине 2019 года.

"В ближайшие пять лет на территории Ульяновской области мы построим не менее семи ветропарков общей мощностью порядка 250 МВт", - сказал он.

Альтернатива ветру

"Однако мы видим перспективу не только в ветровой генерации. Мы начали работу и по другим направлениям возобновляемой энергетики: солнечная генерация, малая гидроэнергетика, производство энергии из твердых бытовых и промышленных отходов, рынок промышленных накопителей и водородной энергетики", - добавил губернатор.

Морозов отметил, что регион считает также перспективным направлением - микрогенерацию, но для его развития видит необходимость в доработке нормативных вопросов и разработке мер поддержки для нового вида генерации. "Для этого будем обращаться в федеральное правительство с предложениями о снятии нормативных барьеров и введении дополнительных мер поддержки микрогенерации", - сказал глава Ульяновской области.

Он отметил, что регион предлагает такие меры, как поддержка производства оборудования для частной микрогенерации, субсидирование покупки и установки такого оборудования населением, разработать механизм, который обеспечит покупку государственными электросетевыми компаниями излишков электричества, произведенных гражданами за счет оборудования для микрогенерации по выгодным тарифам.

"А самое главное - предлагаем увеличить критерий микрогенерации с сегодняшних 15 МВт до уровня не менее 30 МВт среднегодовой выдаваемой мощности", - резюмировал Морозов.