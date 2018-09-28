Время в очереди в отделениях "Почты России" уменьшилось за год вдвое

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Время ожидания в очереди в отделениях "Почты России" сократилось за год вдвое, до пяти минут, сообщил генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Сократить время ожидания в очереди позволило внедрение сервиса простой электронной идентификации клиента. С его помощью уже выдается 20% посылок и корреспонденции, в планах "Почты России" довести их долю в ближайшие несколько месяцев до половины. Сокращение времени ожидания привело к уменьшению количества жалоб на очереди в отделениях в три раза.

Подгузов также рассказал Медведеву о подходах "к дальнейшему улучшению условий оплаты труда сотрудников основного производства компании". Он напомнил, что в марте "Почта России" на 5% увеличила зарплату 154 тыс. работников основного производства. Кроме того, в 2018 году "Почта Росси" удвоила объем средств, направляемых на ремонт отделений почтовой связи, - до 2,5 млрд рублей: по словам главы предприятия, это позволит обновить 3 тыс. отделений почтовой связи до конца года.

Глава почтового оператора отметил, что в сентябре было создано совместное предприятие "Почты России" и ВТБ под названием "Национальные логистические технологии". Согласно планам, новая цифровая логистическая инфраструктура "Почты Росси", состоящая из 38 логистических центров по всей стране, будет создана чуть более чем за два с половиной года.

Кроме того, Подгузов напомнил о начале реорганизации "Почты России" с 1 октября в соответствии с законом об акционировании "Почты России", подписанным в июне президентом РФ Владимиром Путиным. По словам гендиректора предприятия, все мероприятия по переводу ФГУП в формат непубличного акционерного общества проводятся в строгом соответствии с утвержденным планом-графиком и будут завершены в установленный законом срок - до 1 октября 2019 года.