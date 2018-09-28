Россельхознадзор: Алжир заинтересован в поставках российской пшеницы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Алжир заинтересован в поставках российской пшеницы, в ближайшее время в страну может быть направлена пробная партия этой продукции, говорится в сообщении ведомства.

"Алжир крайне заинтересован в импорте российской пшеницы и рассмотрит эту возможность после анализа полученной в ходе инспекции информации. Также решение алжирской стороны будет основано на результатах исследований пробной партии пшеницы, которая будет направлена в Алжир в ближайшее время", - сообщили в Россельхознадзоре.

Кроме того, в ходе прошедших переговоров между представителями России и Алжира стороны обсудили ветеринарные сертификаты на российскую молочную продукцию и говядину, а также на водные биоресурсы, предназначенные для экспорта в Алжир, и договорились завершить их согласование в кратчайшие сроки.

Планируется, что Россельхознадзор в ближайшее время предоставит список российских компаний - производителей водных биоресурсов, аккредитованных на экспорт в другие страны. Предприятия из этого списка смогут начать поставки своей продукции на алжирский рынок сразу после завершения процедуры согласования ветеринарного сертификата, пояснили в Россельхознадзоре.

В ведомстве также сообщили о том, что в ходе прошедшего визита алжирских специалистов они выразили заинтересованность в импорте российских вакцин против ящура. Стороны договорились обсудить возможность доступа российских вакцин на алжирский рынок.