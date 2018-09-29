Кабмин предложил повысить стипендии студентам на 4,3% в 2019 году

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ предложило повысить размер студенческих стипендий на 4,3% в 2019 году. Об этом говорится в опубликованных в субботу материалах, предоставляемых с проектом федерального бюджета на 2019-2021 годы.

"В проекте федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предлагается увеличение бюджетных ассигнований в связи с индексацией с 1 сентября стипендиального фонда для студентов, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по основным профессиональным образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, аспирантов, докторантов, интернов и ординаторов в соответствии с прогнозным уровнем инфляции в 2019 году - на 4,3%, в 2020 году - на 3,8% и в 2021 году - на 4,0%", - отмечается в материалах.

С 1 сентября 2018 года объем стипендиального фонда был проиндексирован на 4%.

По данным Минпросвещения, средний размер стипендии бакалавра на первом курсе - 1484 рубля. Назначается всем студентам очной формы, обучающимся за счет бюджета и закончившим прошлый семестр на "хорошо" и "отлично". Повышенная стипендия, которая назначается за успехи в обучении и общественной деятельности, составляет 8755 рублей.