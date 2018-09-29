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Развитие Дальнего Востока

Кожемяко попросил президента о расширении программы развития Курильских островов

В регионе требуются новые детсады, дороги и жилье, отметил экс-глава Сахалинской области

ТАСС, 29 сентября. Бывший глава Сахалинской области, врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко заявил, что попросил президента РФ Владимира Путина расширить программу социально-экономического развития Курильских островов.

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"Я как раз к президенту пришел и докладывал по Курилам о том, что надо программу [федеральную программу "Курилы"] расширять. Требуются новые детсады, новые дороги, новое жилье", - сказал Кожемяко в программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале "Россия 1".

Встреча Олега Кожемяко с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась 26 сентября. На ней бывший губернатор Сахалинской области попросил разрешения участвовать в выборах в Приморье, и на ней же президент принял решение назначить Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморья.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский крайСахалинская область
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