Кожемяко попросил президента о расширении программы развития Курильских островов

"Я как раз к президенту пришел и докладывал по Курилам о том, что надо программу [федеральную программу "Курилы"] расширять. Требуются новые детсады, новые дороги, новое жилье", - сказал Кожемяко в программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале "Россия 1".

Встреча Олега Кожемяко с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась 26 сентября. На ней бывший губернатор Сахалинской области попросил разрешения участвовать в выборах в Приморье, и на ней же президент принял решение назначить Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморья.