Кабмин предлагает выделить около 4 млрд рублей на достройку нового здания Третьяковки

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Около 4 млрд рублей может быть выделено на окончание строительства нового здания Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве в течение двух лет, следует из опубликованных в субботу материалов, предоставляемых с проектом федерального бюджета на 2019 - 2021 годы.

"На завершение строительства нового музейного комплекса Государственной Третьяковской галереи на Кадашевской набережной г. Москва в 2019 году (увеличение расходов - прим. ТАСС) - на 2 495 млн рублей, в 2020 году - на 1 524,8 млн рублей", - говорится в документе.

Музейный корпус позволит увеличить экспозиционные площади Третьяковки. Это будет четырех-пятиэтажное здание площадью 35,1 тыс. кв. м с залами для экспозиций, которые займут около 9 тыс. кв. м. В новом здании разместятся выставки, хранилища архивных документов, мастерские для реставрации масляной живописи, скульптуры и графики, а также конференц-зал и служебные помещения. Посетители смогут перейти из нового здания в существующее по пешеходной галерее.

Архитектурный конкурс на концепцию архитектурно-художественного образа фасадов нового музейного комплекса Государственной Третьяковской галереи состоялся в 2013 году, строительство началось в 2014 году. К участию были приглашены семь архитектурных бюро. Объект возводится за счет федерального бюджета.