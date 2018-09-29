На реконструкцию здания МИД РФ из федерального бюджета выделят еще 1,716 млрд рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Власти РФ выделили еще 1,716 млрд рублей на реконструкцию фасадов центральной части и правого крыла высотного служебного здания Министерства иностранных дел РФ в центре Москвы в 2020-2021 годах. Это следует из проекта федерального закона о бюджете РФ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, внесенного в Госдуму с учетом доработок.

"Увеличением бюджетных ассигнований на проектирование, реконструкцию, реставрацию и приспособление под современное использование шестнадцатиэтажной правой пристройки и фасадов центральной части высотного служебного здания Министерства иностранных дел Российской Федерации по адресу: г. Москва Смоленская-Сенная пл., д.32-34/57/23, стр. 1 в 2020 году по сравнению с объемами, утвержденными законом № 362-ФЗ, на 200 млн рублей, в 2021 году по сравнению с объемами, предусмотренными законопроектом на 2020 год, на 900 млн рублей", - говорится в документе.

Кроме того, предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на реконструкцию правого крыла здания в 2020 году по сравнению с ранее утвержденными объемами на 616 млн рублей.

Здание Министерства иностранных дел - одна из семи высоток Москвы, построенных в 1950-е годы. Основным консультантом в выборе мест для него был архитектор Алексей Щусев. Для строительства одного из административных зданий определили участок на Смоленской площади. Разработку плана реконструкции площади и проектирование здания МИД поручили архитекторам Владимиру Гельфрейху и Михаилу Минкусу. В 1951 году, когда основной этап строительства был практически закончен, архитекторам поручили изменить венчающую часть постройки - в короткие сроки им предстояло на уже готовом здании спроектировать и построить шпиль.