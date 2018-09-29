Решение по поддержке автопрома будет выработано к третьей декаде октября

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Консолидированное решение о поддержке автопрома будет выработано к третьей декаде октября. Об этом заявил в субботу журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам совещания с автопроизводителями.

"Договорились о том, что к третьей декаде октября попытаемся выработать консолидированное решение по автопрому. Практически можно говорить о том, что сегодня создана такая саморегулируемая организация, которая сама вырабатывает правила игры на рынке", - сказал он.

Козак отметил, что совещание с автопроизводителями было "конструктивным и нужным".

"Не только российские, но и иностранные компании локализовали производство автомобилей в России, есть разная степень локализации, добавленной стоимости. Мы обсудили все те озабоченности, которые волнуют автопроизводителей, связанные с государственной поддержкой автопрома, поддержкой производства конкурентоспособной на международных рынках продукции, и выработали необходимые организационные пока решения", - сказал он.

Козак отметил, что на сегодняшний день в правительстве есть диаметрально противоположные точки зрения по поводу способов поддержки, механизмов, объемов поддержки каждого производителя.

"Чрезвычайно важно, чтобы государство своими мерами поддержки, своими механизмами не выступило инструментом недобросовестной конкуренции. Пусть расцветут все цвета радуги", - отметил Козак.