Джонсон назвал абсурдным намерение Лондона собирать таможенные пошлины от имени ЕС

ЛОНДОН, 30 сентября. /ТАСС/. Предложение правительства Терезы Мэй о сборе Великобританией и ЕС пошлин за товары от имени друг друга после Brexit является "совершенно абсурдным". Такую оценку дал этому предложению действующего кабинета министров экс-глава британского МИД Борис Джонсон в интервью воскресной газете The Sunday Times , выходящей в день открытия в Бирмингеме ежегодного партийного съезда правящих в стране тори.

Это заявление стало еще одной словесной атакой бывшего руководителя Форин оффиса на утвержденный правительством план выстраивания будущих отношений Лондона и Брюсселя. Из-за одобрения кабмином "плана Чекерса" Джонсон, которому многие приписывают премьерские амбиции, подал в июле в отставку, поскольку посчитал, что этот документ является откровенной уступкой властям ЕС и не отражает воли большинства британских избирателей, поддержавших Brexit на общенациональном референдуме 2016 года.

The Sunday Times также опубликовало интервью Терезы Мэй, в котором премьер-министр отвечает критикам "плана Чекерса", утверждая, что они "играют в политические игры" вокруг будущего Великобритании и подрывают национальные интересы страны.

"План Чекерса", названый так в честь одноименной загородной резиденции премьера, где он был согласован в июле, предусматривает фактическое копирование Лондоном всех норм регулирующих органов Евросоюза после официальной даты Brexit, 29 марта 2019 года. В частности, для того, чтобы избежать появления непрозрачной границы между остающейся в ЕС Республикой Ирландия и Северной Ирландией, выходящей из европейского сообщества вместе с Великобританией, Мэй предложила, чтобы Лондон собирал пошлины за все товары от имени ЕС при взаимных действиях со стороны Брюсселя. Последняя идея была отвергнута властями ЕС сразу, а позже такая же участь постигла и сам план.