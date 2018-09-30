СМИ: Кувейт и Саудовская Аравия обсудят возобновление добычи нефти в нейтральной зоне

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 30 сентября. /ТАСС/. Кувейт и Саудовская Аравия проведут переговоры в воскресенье относительно возобновления добычи нефти в нейтральной пограничной зоне двух государств. Как сообщил газете Al-Anba министр нефти, водных ресурсов и электроэнергетики Кувейта Бахит ар-Рашиди, он обсудит этот вопрос со своим саудовским коллегой Халедом аль-Фалехом.
По имеющейся информации, аль-Фалех прибудет в воскресенье вечером в Кувейт в составе делегации наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.
"Встреча пройдет для завершения изучения совместных целей и подготовки дорожной карты для возобновления совместной добычи нефти в ближайшее время", - сказал он.
Разведанные запасы нефти в саудовско-кувейтской нейтральной зоне составляют 5 млрд баррелей, крупнейшие месторождения - Вафра и Хафиджи. Нефтепромысел в Вафре под совместным управлением Kuwait Gulf Oil Company (KGOC) и саудовским филиалом Chevron был закрыт в 2015 году по техническим причинам. Хафиджи под управлением KGOC и Saudi Aramco было заморожено в 2014 году.
Суммарная добыча с двух месторождений достигала 500 тыс. баррелей в сутки.
Кувейт и Саудовская Аравия ведут переговоры о возобновлении добычи в пограничном регионе с 2016 года. В июле 2018 года страны подписали соглашение о создании специального комитета по решению этого вопроса. Как заявил ранее саудовский министр, Эр-Рияд рассчитывает восстановить совместное с Кувейтом производство в нейтральной зоне уже к началу 2019 года.