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СМИ: Кувейт и Саудовская Аравия обсудят возобновление добычи нефти в нейтральной зоне

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех прибудет 30 сентября вечером в Кувейт в составе делегации наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 30 сентября. /ТАСС/. Кувейт и Саудовская Аравия проведут переговоры в воскресенье относительно возобновления добычи нефти в нейтральной пограничной зоне двух государств. Как сообщил газете Al-Anba министр нефти, водных ресурсов и электроэнергетики Кувейта Бахит ар-Рашиди, он обсудит этот вопрос со своим саудовским коллегой Халедом аль-Фалехом.

По имеющейся информации, аль-Фалех прибудет в воскресенье вечером в Кувейт в составе делегации наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

"Встреча пройдет для завершения изучения совместных целей и подготовки дорожной карты для возобновления совместной добычи нефти в ближайшее время", - сказал он.

Разведанные запасы нефти в саудовско-кувейтской нейтральной зоне составляют 5 млрд баррелей, крупнейшие месторождения - Вафра и Хафиджи. Нефтепромысел в Вафре под совместным управлением Kuwait Gulf Oil Company (KGOC) и саудовским филиалом Chevron был закрыт в 2015 году по техническим причинам. Хафиджи под управлением KGOC и Saudi Aramco было заморожено в 2014 году.

Суммарная добыча с двух месторождений достигала 500 тыс. баррелей в сутки.

Кувейт и Саудовская Аравия ведут переговоры о возобновлении добычи в пограничном регионе с 2016 года. В июле 2018 года страны подписали соглашение о создании специального комитета по решению этого вопроса. Как заявил ранее саудовский министр, Эр-Рияд рассчитывает восстановить совместное с Кувейтом производство в нейтральной зоне уже к началу 2019 года.

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КувейтСаудовская АравияСауд, Мухаммед бен Сальман, Аль
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