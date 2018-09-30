Общественники из Норвегии заинтересовались бизнес-проектами в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Делегацию общественных деятелей и предпринимателей из Норвегии, которая в воскресенье прибыла в Крым, заинтересовали инфраструктурные и бизнес-проекты, которые реализуются в регионе, в том числе с иностранным участием, сообщил ТАСС один из организаторов визита, председатель комитета по межнациональным отношениям Госсовета республики Юрий Гемпель.

Ранее сообщалось, что норвежская делегация будет находиться в регионе с 30 сентября по 6 октября, где ознакомится с общественно-политической и национальной ситуацией в Крыму.

"Они заинтересовались возможностями свободной экономической зоны, которая создана в Республике Крым и Севастополе. Я им привел несколько успешных примеров, которые реализуются предпринимателями из Германии и Турции в сфере туризма. Это вызвало живой интерес", - рассказал депутат.

По его словам, норвежскую делегацию также заинтересовали новый терминал аэропорта Симферополя и строящаяся федеральная трасса "Таврида", которая свяжет Керчь с Севастополем. "Конечно, по прилету сегодня утром в Симферополь норвежцев приятно удивил новый, современный терминал нашего аэропорта. Они просто засыпали нас вопросами о том, какие еще инфраструктурные проекты реализуются в республики, в частности, заинтересовала их также трасса "Таврида", - сообщил Гемпель.

В рамках визита гости из Норвегии посетят достопримечательности Южного берега Крыма, возложат цветы к мемориалу советским воинам на Сапун-горе в Севастополе, одно из сельхозпредприятий в Симферопольском районе, проведут встречу с председателем Государственного совета Крыма Владимиром Константиновым и депутатами крымского парламента, а также с представителями национально- культурных объединений региона.