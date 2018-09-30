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Усманов не исключает возвращения "Мегафона" на зарубежную биржу

Глава холдинга USM ранее заявлял, что делистинг компании с Лондонской биржи связан с новой цифровой стратегией оператора, которая требует инвестиций, и со снижением активности западных инвесторов
Глава холдинга USM Алишер Усманов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Глава холдинга USM Алишер Усманов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Возвращение "Мегафона" на зарубежную фондовую биржу не исключено в будущем. Об этом заявил глава холдинга USM (основного акционера мобильного оператора) Алишер Усманов в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", вышедшем в эфир в воскресенье.

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"Это нормальная биржевая ситуация - компания покупает, потом проходит период... волатильность рынка и на Западе бывает такой же", - пояснил Усманов решение о делистинге компании "Мегафон" с Лондонской биржи. "Конечно, нет", - ответил бизнесмен на вопрос, исключает ли он возможность возвращения активов "Мегафона" на западную биржу.

15 июля совет директоров "Мегафона" одобрил делистинг с Лондонской фондовой биржи (LSE). Усманов сообщил, что делистинг связан с новой цифровой стратегией компании, которая требует инвестиций, и со снижением активности западных инвесторов.

Теги
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