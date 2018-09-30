СМИ: Иран построит нефтехранилища общей вместимостью 10 млн баррелей

ТАСС, 30 сентября. Иранская нефтяная инженерно-девелоперская компания (PEDEC) подписала контракт на строительство нефтехранилищ общей вместимостью 10 млн баррелей. Об этом в воскресенье сообщило агентство Shana.
По его данным, дополнительные нефтехранилища сырой нефти для "дочки" национальной иранской нефтяной компании (NIOC) построит местная компания. 4 ноября Вашингтон планирует возобновить строгие санкции против страны, которые запретят ее нефтяной экспорт. Ранее американские власти ультимативно призвали всех своих союзников не приобретать иранскую нефть.
Иран не озвучивает данные по динамике экспорта, заявляя только, что в августе добыча не снижалась. Однако, по данным треккинга, который приводил в одном из своих отчетов МЭА, от закупок нефти у Ирана под страхом вторичных санкций уже отказались Франция, Южная Корея, частично упали поставки на юг Европы и в Индию, Китай на данный момент сохраняет закупки.
В мае и июне этого года Иран поставлял за рубеж около 2,6 млн баррелей нефти в сутки, крупнейшими импортерами являлись Китай, Индия (совокупно около 1 млн баррелей), другие страны Азии и страны Европы.
Крупнейшее нефтехранилище в мире вмещает до 85 млн баррелей нефти, оно находится в городе Кушинг в Оклахоме.