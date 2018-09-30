СМИ: Иран построит нефтехранилища общей вместимостью 10 млн баррелей

"Автодор" планирует за два года построить 10 станций зарядки электрокаров на трассе "Дон"

В развитии инфраструктуры для электрокаров заинтересованы и сети АЗС, добавил заместитель гендиректора УК "Автодор" Евгений Нитяженко

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