СМИ: Канада и США близки к заключению сделки по NAFTA

ОТТАВА, 1 октября. /ТАСС/. Канада и Соединенные Штаты близки к заключению договоренности по перезаключению Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC со ссылкой на высокопоставленный источник, знакомый с ситуацией.

"Мы близки [к заключению сделки]", - сказал он. С субботы в Оттаве проходят консультации по NAFTA между Канадой и США. С канадской стороны в них участвуют премьер-министр страны Джастин Трюдо, глава МИД Христя Фриланд и посол Канады в Вашингтоне Дэвид Макнотон. Кто на консультациях представляет американскую сторону, не сообщается.

Макнотон в воскресенье заявил журналистам, что переговоры идут очень интенсивно, и выразил "осторожный оптимизм" на возможность того, что стороны в итоге смогут договориться. США поставили условие Канаде, что переговоры должны завершиться до 1 октября, после чего соответствующие документы должны быть переданы американскому Конгрессу на рассмотрение. В связи с этим в субботу глава канадского МИД Фриланд перенесла свое выступление на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на понедельник и вылетела в Оттаву.

По требованию президента США Дональда Трампа в 2017 году стороны начали консультации о перезаключении NAFTA между Канадой, США и Мексикой на новых условиях. В Вашингтоне недавно прошли очередные консультации между Канадой и США, но они не привели к заключению договора.

Как сообщалось ранее, переговоры проходят в напряженной обстановке. В частности, одним из камней преткновения является Глава 19 договора по NAFTA от 1992 года, которая предусматривает разрешение торговых споров в специальном арбитражном суде. Канада хочет сохранить ее и в новой редакции, а США выступают против. Соединенные Штаты и Мексика уже смогли договориться.