СМИ: Канада и США договорились о перезаключении соглашения NAFTA

ОТТАВА, 1 октября. /ТАСС/. Канада и Соединенные Штаты смогли договориться по перезаключению Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом сообщил в воскресенье телеканал CBC со ссылкой на источник.

Он отметил, что стороны смогли прийти к соглашению "по ключевым секциям нового договора NAFTA". Ожидается, что в ближайшее время глава МИД Канады Христя Фриланд и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер выпустят совместное заявление.

Как сообщил телеканал CTV со ссылкой на высокопоставленный источник в канадской делегации, канадское правительство может в ближайшее время одобрить итоговое соглашение NAFTA.

По словам источника, премьер-министр Джастин Трюдо созвал срочное заседание своего кабмина, которое началось в 22:00 по местному времени (05:00 мск понедельника). Министры должны ознакомиться с текстом документа и утвердить его.

Как сообщил телеканал Global News со ссылкой на свои источники, Канада, в частности, пошла на уступки в секторе молочных продуктов, расширив допуск американских товаров на свой рынок. Также он указал, что Глава 19 договора по NAFTA от 1992 года, которая предусматривает разрешение торговых споров в специальном арбитражном суде, будет сохранена и в новой редакции. Этот пункт был одним из камней преткновения на переговорах: Канада хотела сохранить его и в новой редакции, а США выступали против.

С субботы в Оттаве проходят консультации по NAFTA между Канадой и США. С канадской стороны в них участвуют премьер-министр страны Джастин Трюдо, глава МИД Христя Фриланд и посол Канады в Вашингтоне Дэвид Макнотон. Кто на консультациях представляет американскую сторону, не сообщается.

По требованию президента США Дональда Трампа в 2017 году стороны начали консультации о перезаключении НАФТА между Канадой, США и Мексикой на новых условиях.