РБК: акционеры "Альфа-Групп" могут создать нового страховщика

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Акционеры "Альфа-Групп" планируют создать страховую компанию, работающую только в режиме онлайн, и уже инвестировали в стартап. Об этом в понедельник сообщает издание РБК со ссылкой на источники на страховом рынке, а также на управляющего директора новой компании Виктора Лавренко и представителя акционеров "Альфа- Групп".

Виктор Лавренко отметил изданию, что новая компания будет называться Mango. По его словам, акционеры "Альфа-Групп" хотят отойти от модели традиционной страховой компании и создать страховщика, который будет работать только онлайн и без офисов. Кроме продаж собственных продуктов Mango сможет выступать также в качестве высокотехнологичного маркетплейса для других компаний.

На первоначальном этапе "Альфа-Групп" обеспечивает финансирование стартапа, подтвердил РБК представитель акционеров. "Идея новой страховой компании - предложить по-новому смотреть на привычные вещи, используя мировой опыт и привлекая людей с технологическим образованием. Мы планируем изменить текущий и создать новые рынки диджитал-страхования", - отметил он.

При этом об объеме инвестиций и структуре владения компанией не сообщается. Однако, по словам одного из собеседников издания "Альфа-Групп" инвестировала около $10 млн. Другие источники отмечают, что новая компания не будет входить в структуру страхового бизнеса "Альфа-Групп" - "АльфаСтрахование", а будет работать отдельно.

Сроки запуска нового проекта акционеры "Альфа-Групп" не назвали, отметив, что он пока находится на ранней стадии.