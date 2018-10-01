"Ъ": общий убыток российских авиакомпаний по итогам I полугодия достиг 40,2 млрд рублей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Общий убыток российских авиакомпаний достиг по итогам первого полугодия 2018 года 40,2 млрд рублей, что более чем вдвое превышает результат того же периода 2017 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Убыток на внутренних линиях составил 37,1 млрд рублей (+49%), на международных - 2,9 млрд рублей.

Общие расходы перевозчиков, по данным АЭВТ, увеличились на 22,1%, до 645,3 млрд рублей, а доходы - только на 18,5%, до 604,4 млрд рублей. При этом основные расходы связаны с авиакеросином, увеличившиеся на 40,1%, до 167 млрд рублей. АЭВТ прогнозирует 75-80 млрд рублей допзатрат по итогам года.

Доля топлива в расходах S7 достигла 30%, рассказали там. При этом компенсировать рост расходов за счет тарифов на авиабилеты в текущей экономической ситуации невозможно, отмечают в компании. С этим согласны в Utair.

По словам президента АЭВТ Владимира Тасуна, восстановительный рост международных перевозок закончился.

"С учетом возникших убытков в этом сегменте остается неясным, хватит ли перевозчикам денежного запаса, чтобы безболезненно пережить предстоящий низкий сезон", - отмечает он.