Законопроект по индивидуальному пенсионному капиталу не поступал в соцблок правительства

"Мы, как соцблок, проекта не видели, мы его пока не согласовывали, поэтому выносить какие-то суждения по его поводу я считаю преждевременным", - сказала Голикова.

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Законопроект о новой накопительной пенсионной системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) с использованием автоматического подключения граждан к этой системе не поступал в социальный блок правительства РФ. Об этом сообщила в понедельник журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

1 октября издание РБК со ссылкой на источник сообщило о том, что Минфин и Банк России выбрали механизм включения граждан в новую накопительную пенсионную систему индивидуального пенсионного капитала. Подключение граждан к новой системе будет основываться на 158 статье ГК РФ "Форма сделок", согласно третьему пункту которой молчание признается выражением воли совершать сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон. По информации издания, избранный механизм фактически означает автоматическое подключение граждан к отчислению средств в индивидуальный пенсионный капитал.

Ранее первый зампред Банка России Сергей Швецов сообщал, что финальная встреча ЦБ РФ и Минфина с ВЭБ по поводу формата участия в ИПК "молчунов" пройдет 24 сентября. По его словам, базовое решение об участии "молчунов" в ИПК уже было принято, а на встрече планировалось обсуждение статуса этих счетов.

ЦБ и Минфин разработали концепцию об ИПК в 2016 году, она предполагает, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет осуществлять сам работник, отчисляя на это 6% своей зарплаты, с возможностью изменить ставку взносов и отказаться от их уплаты.