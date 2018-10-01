Белозеров рассказал Путину о планах РЖД установить рекорд в 2018 году

"Еще один, может быть, меньший рекорд, но в этом году, по нашим планам, мы перевезем 1 млрд 130 млн человек", - сказал он. По оценке главы РЖД, эта цифра - рекорд за последние десять лет. "При этом если можно пересчитать, за десять лет, соответственно, каждый житель страны более 100 раз воспользовался железнодорожным транспортом", - добавил он.

По словам Белозерова, динамика по пассажирообороту позитивная. "У нас есть и двузначные цифры по результатам - это программа "Дневной экспресс", больше 20%. Перевозки в двухэтажных вагонах, которые мы презентовали, - более 40% в этом году. Перевозка пассажиров - более 8% в дальнем следовании", - сообщил Белозеров. Он отметил, что пассажиры готовы пользоваться услугами железной дороги, несмотря на то, что есть и другие виды транспорта, потому как "чувствуют, что сейчас комфорт и уют, который создает компания, дает возможность удобно передвигаться".

Белозеров доложил, что часть вокзалов была реконструирована в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. При этом вокзалы были включены в культурную среду и в текущем году на их площадках было проведено более 400 социальных мероприятий. Глава РЖД также обратил внимание президента еще на одну рекордную цифру: пассажиропоток по Московскому центральному кольцу составил более 460 тыс. человек в сутки.