"Газпром" продал турецкую Bosphorus Gaz

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. "Газпром" завершил продажу своего турецкого актива Bosphorus Gaz, следует из материалов российского газового холдинга.

В сентябре компания была исключена из списка аффилированных лиц "Газпрома".

В июне 2017 года зампред правления "Газпрома" Александр Медведев говорил, что "Газпром" может продать 71% в турецком импортере газа Bosphorus Gaz. По его словам, события на турецком рынке носят сложный характер, в том числе в связи с экономической ситуацией. "Газпром" стал акционером Bosphorus Gaz в 2009 году.

По данным газеты "Коммерсантъ", группа "Газпром" выходит из газового бизнеса в Турции, продавая свою долю в трейдере Akfel Holding, национализированном в конце 2016 года. Таким образом, учитывая продажу Bosphorus Gaz, группа уже в этом году может полностью покинуть турецкий рынок.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов ранее заявлял ТАСС, что холдинг будет адаптировать конкретную модель работы на газовом рынке Турции на долгосрочную перспективу под меняющуюся конъюнктуру энергетического рынка этой страны.

В Турции российский газ получают государственная нефтегазовая компания Botas и частные компании, которым по решению руководства страны предоставлено право заниматься импортом топлива из России. В рамках заключенных в 2013 году контрактов с "Газпромом" они получают около 10 млрд куб. м газа в год и реализуют его на внутреннем рынке.