"Росгосстрах" увеличил требования к "РГС Жизни" по бренду до 148,8 млрд рублей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы принял заявление об увеличении исковых требований по иску "Росгосстраха" к "РГС Жизни" со 116,6 млрд рублей до 148,8 млрд рублей (в начале сентября "РГС Жизнь" сменила название на "Капитал лайф") об использовании товарного знака, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Заявление об увеличении исковых требований судом принимается", - сказала судья.

Представитель истца пояснил журналистам, что увеличение требований связано со временем, прошедшим с подачи иска в начале июня, и публикацией новой отчетности "РГС Жизни". Из 148,775 млрд рублей - 2,6 млрд основного требования плюс штрафы.

"Обоснование простое - время прошло с подачи иска. И они опубликовали отчетность свою, которой раньше не было", - сказал он.

"Росгосстрах" также ходатайстовал о назначении судебной экспертизы суммы ущерба и предполагаемого неосновательного обогащения "РГС Жизни", в связи с чем суд отложил заседание на 26 ноября, оставив ходатайство открытым.

Росгосстрах" подал иск к "РГС Жизни" на 116 млрд рублей в начале июня. В иске "Росгосстрах" оспорил лицензионный договор на использование "РГС Жизнью" товарного знака "Росгосстраха", заключенный перед сменой собственника последнего летом 2017 года. По этому договору "РГС Жизнь" платит за использование бренда менее 1 млн рублей в год, что "Росгосстрах" считает "сущими копейками" по сравнению с реальной стоимостью бренда по рыночной, по мнению истца, ставке роялти 3,5% от дохода ответчика.

История вопроса

С 2017 года у "Росгосстраха" и "Росгосстрах жизни" разные собственники: прежний владелец обеих компаний Данил Хачатуров передал контроль в "Росгосстрахе" банку "Открытие", а в конце 2016 года продал "Росгосстрах жизнь" своему давнему партнеру Алхасу Сангулии.

В апреле 2018 года "хозяином" "Росгосстрах жизни" назвал себя президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер. Он и Хачатуров сообщили в июне, что Гинер оформил владение компанией в конце 2015 года по английскому праву. В документах компании бенефициаром значится Сангулия, а в "Росгосстрахе" считают, что реально владеет компанией Хачатуров - об этом представители "Росгосстраха" заявили в суде на заседании по одному из исков к прежним собственникам.