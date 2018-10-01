Правительство до конца года докапитализирует Россельхозбанк на 20 млрд рублей

ГОРКИ, 1 октября. /ТАСС/. Правительство до конца 2018 года докапитализирует Россельхозбанк на 20 млрд рублей, в следующем году этот процесс будет продолжен. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым.

"Для того, чтобы обеспечить необходимый уровень поддержки, необходимый уровень ликвидности, чтобы вы могли и дальше успешно кредитовать аграрный сектор, я принял решение о том, чтобы докапитализировать банк. В этом году мы направим на докапитализацию 20 млрд рублей и в следующем году докапитализацию продолжим. Такие решения будут приняты, просил бы их реализовать для развития сельского хозяйства в нашей стране и поддержки аграрного сектора, малого и среднего бизнеса и для других целей", - сказал глава правительства.

Глава банка поблагодарил Медведева за такое решение, отметив, что это "огромная поддержка для Россельхозбанка и для предприятий агропромышленного сектора". "И добрая новость", - добавил председатель правительства.

Медведев отметил, что Россельхозбанк - это ведущий институт для финансирования, прежде всего, аграрного сектора. Он добавил, что "в прошлом у банка были проблемы, так называемые токсичные активы, то есть, это накопленные проблемные долги, а также участие в тех или иных проектах, по которым вероятность платежа практически нулевая". "Поэтому их нужно закрывать", - отметил премьер.