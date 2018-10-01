В Росавтодоре прогнозируют рост потока грузовиков по Крымскому мосту в 2024 году в 5 раз

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Число грузовиков, ежесуточно проезжающих по Крымскому мосту, в 2024 году возрастет примерно в пять раз до 5 тыс. фур. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба федерального казенного учреждения "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства (заказчик строительства моста).

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"Предполагается, что в течение 2018 года поток грузового транспорта по автодороге через Крымский мост может составлять около 900 - 1100 транспортных средств массой свыше 3,5 тонн ежесуточно. В последующем, по оценкам проектировщиков Крымского моста, прогнозируется постепенный рост до примерно 5 тыс. грузовых транспортных средств ежесуточно в 2024 году", - говорится в сообщении.

1 октября в 00:00 мск были сняты ограничения на движение грузовых транспортных средств весом свыше 3,5 тонн, действовавшие на автодорожных подходах к Крымскому мосту как со стороны Краснодарского края, так и со стороны Крыма. Эти ограничения были связаны с поэтапным запуском движения на автоподходах к Крымскому мосту и с необходимостью обеспечения безопасного сквозного проезда автотранспорта в период пиковых нагрузок во время высокого курортного сезона.

В пресс-службе уточнили, что в первые 15 часов по Крымскому мосту проехали в общей сложности около 1,4 тыс. грузовых автомобилей, в том числе в керченском направлении 716 и в сторону Тамани 663 транспортных средства. "Трафик грузового транспорта по Крымскому мосту выше среднесуточных показателей Керченской паромной переправы, что связано с накоплением транспортного потока по берегам пролива в ожидании снятия ограничений по трассе А-290", - пояснили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что в среднем в сутки переправой пользовались около 700 водителей фур.

Автодорожную часть моста, который соединил Крымский полуостров с другими регионами России, открыли 15 мая с участием президента РФ Владимира Путина, 16 мая по мосту стартовало движение транспорта. На первом этапе мост был открыт только для легковых автомобилей и пассажирских автобусов, движение грузовиков до октября было запрещено. Строительство железной дороги через пролив продолжается, открытие планируется в 2019 году.