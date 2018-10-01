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Mitsubishi отзывает в РФ 145 тыс. автомобилей из-за проблем со стояночным тормозом

Отзыв касается автомобилей моделей Outlander PHEV, Outlander и ASX

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российский дилер Mitsubishi - ООО "ММС Рус" - отзывает в России 144,856 тыс. автомобилей моделей Outlander PHEV, Outlander и ASX из-за проблем со стояночным тормозом, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Отзыв касается автомобилей, реализованных с января 2007 года по сентябрь 2009 года.

"Причиной отзыва является возможное снижение эффективности стояночного тормоза", - отмечается в сообщении.

На указанных транспортных средствах будет произведен ремонт или замена задних тормозных суппортов. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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