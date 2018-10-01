"Росэнергоатом" начал загрузку ядерного топлива во второй реактор плавучей АЭС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. "Концерн Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом") начал загрузку ядерного топлива во второй реактор первой в мире плавучей атомной станции (АЭС) "Академик Ломоносов". Об этом говорится в сообщении концерна.
"На плавучем энергоблоке (ПЭБ) "Академик Ломоносов" специалисты Балтийского завода приступили к загрузке ядерного топлива во вторую из двух реакторных установок", - сообщает концерн.
"Загрузка ядерного топлива в реактор №2 продлится ориентировочно пять суток, ее выполнят специалисты "Балтийского завода", - приводятся в сообщении слова директора филиала "Росэнергоатома" "Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций" Виталия Трутнева.
Началу загрузки топлива во второй реактор предшествовало заседание комиссии с участием представителей Балтийского завода и Ростехнадзора, по итогам которого был составлен акт о готовности 2-го реактора ПЭБ к загрузке ядерного топлива.
Загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока плавучей АЭС началась 25 июля. Плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" в 2019 году будет отбуксирован в морской порт города Певека (Чукотский АО).
"В настоящее время там ведутся все необходимые строительные работы по созданию инфраструктуры на берегу, в том числе комплекса зданий, гидротехнических сооружений (ГТС) и береговой площадки, призванных обеспечить безопасную стоянку энергоблока и приемку с него энергомоста в месте, где будут проходить электрические связи и выдача энергии на берег. Энергоблок станет основной частью самой северной и единственной в мире ПАТЭС и обеспечит Чукотский АО электроэнергией, заместив выбывающие устаревшие мощности", - говорится в сообщении "Росэнергоатома".