ФАС перенесла рассмотрение жалобы "Роснефти" на "Лукойл" предварительно на 22 октября

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) перенесла на 22 октября рассмотрение жалобы "Роснефти" на высокие ставки на перевалку нефти на Варандейском терминале, которые установил "Лукойл", из-за необходимости запросить дополнительные материалы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
"Перенос предварительно на 22 октября. Необходим запрос дополнительных материалов", - отметили в ФАС.
Рассмотрение жалобы было назначено на 1 октября.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что подконтрольная "Роснефти" "Башнефть" обратилась с жалобой в ФАС в связи с высокими ставками на перевалку нефти на Варандейском терминале, которые установил "Лукойл". Представитель "Роснефти" подтвердил изданию данную информацию. По данным издания, жалоба на "Лукойл" была подана еще летом.
"Роснефть" и "Лукойл" спорят о ставке перевалки через терминал Варандей в Арктике, принадлежащий "Лукойлу", с начала 2017 года, напоминает издание. Это произошло после того, как "Роснефть" купила контрольный пакет "Башнефти" и стала партнером "Лукойла" в СП "Башнефть-Полюс", которое разрабатывает месторождения Требса и Титова на севере Ненецкого автономного округа.
Стоимость отгрузки крайне важна для "Роснефти", так как "Башнефть-Полюс" продает всю нефть трейдеру "Лукойла" Litasco по цене, из которой вычитается ставка на перевалку, отметили источники издания.
"Башнефть" и "Лукойл" совместно ведут разработку месторождений имени Требса и Титова в Ненецком автономном округе, доказанные запасы нефти которых на 31 декабря 2015 года, по данным компании, составляли 240,2 млн баррелей. Пиковая добыча в 4,8 млн тонн в год будет достигнута к 2020 году. "Башнефть" получила лицензию на месторождения в начале 2011 года за 18,5 млрд рублей. Тогда же для освоения месторождений было создано СП "Башнефть-Полюс", в котором "Лукойл", имеющий необходимую инфраструктуру в НАО, получил 25,1% акций за $153 млн.