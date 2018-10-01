Reuters: сделка США, Канады и Мексики может вступить в силу во второй половине 2019 года

ТАСС, 1 октября. /ТАСС/. Новое торговое соглашение, о заключении которого договорились США, Канада и Мексика (The United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA), может вступить в силу со второй половине 2019 года. Об этом заявил в понедельник мексиканский министр экономики Ильдефонсо Гуахардо.
"Я думаю, что оно [соглашение] может вступить в силу во второй половине 2019 года", - приводит его слова агентство Reuters.
Гуахардо также сообщил, что новый торговый договор, который придет на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), может быть подписан 29 ноября в столице Аргентины, Буэнос-Айресе, куда президенты США Дональд Трамп, Мексики Энрике Пенья Ньето и премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибудут для участия в саммите "двадцатки".
Ранее глава канадского МИД Христя Фриланд и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер в совместном заявлении объявили, что Канада, Соединенные Штаты и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре, который придет на смену NAFTA.
По требованию президента США в 2017 году стороны начали консультации о перезаключении NAFTA между Канадой, США и Мексикой на новых условиях. Соединенные Штаты и Мексика договорились об этом в августе.